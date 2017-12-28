ارتفاع الطلب على فنادق رأس الخيمة خلال الإجازة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهد عدد من مكاتب ووكالات السفر والسياحة في رأس الخيمة، خلال الفترة الماضية، إقبالاً وازدحاماً ملحوظاً من الراغبين بالسفر خارج الدولة خلال إجازة عطلة رأس السنة، أو قضاء إجازة رأس السنة في الفنادق الداخلية للإمارة، والتي تستعد بدورها بإطلاق باقة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الفريدة لمختلف أفراد العائلة بمناسبة حلول العام الجديد.

وتوقعت الجهات المختصة في الإمارة أن تصل نسبة الإشغال الفندقي إلى أكثر من 90%. وتتوقع رأس الخيمة تحقيق هدفها المتمثل باستقطاب 900 ألف زائر في عام 2017، ويأتي ذلك بعد نجاح الإمارة بتسجيل رقم قياسي في عدد الزوار القادمين إلى الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث نمت أعداد الزوار بنسبة 9% بين شهري يناير – سبتمبر 2017 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين جورج معنى، مدير مكتب سياحة، أن هناك إقبالاً ملحوظاً من أهالي ومقيمي رأس الخيمة على مكاتب السياحة، خصوصاً مع مسألة العروض الترويجية والخصومات التي يتنافس فيها أغلب مكاتب ووكالات السفر والسياحة، مشيراً أن أغلب البلدان والأماكن السياحية التي يقصدها ويطلب العملاء زيارتها متعددة في الجانب الأوروبي، مثل جورجيا والبوسنة وتركيا وأذربيجان وأرمينيا، وغيرها من المقاصد السياحية، بحثا عن الاستجمام والثلج، أما في الجانب الآسيوي فيقصد الزوار في الفترة الحالية الهند والجانب الأفريقي مصر.

بدوره، توقع هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن تصل نسبة الإشغال الفندقي في الإمارة إلى أكثر من 90%، في الوقت الذي تشهد الإمارة إقبالاً من الزوّار لاستكشاف المعالم السياحية الفريدة والمتنوعة في إمارة رأس الخيمة.

وتشير النتائج الصادرة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى إحراز نمو ملحوظ خلال الأشهر التسعة الماضية في الفئات الرئيسية، بما في ذلك أعداد الوافدين ومعدلات الإشغال في الفنادق وعدد الليالي الفندقية ومدتها، فقد وصلت أعداد الزوار خلال هذه الفترة إلى 631617 زائراً، وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 12.4%، ونمت معدلات الإشغال الفندقي بواقع 1.3% لتبلغ 69.2%، في حين ازدادت مدة الإقامة الفندقية لتبلغ 3.55 يوم بنمو بلغ 9%. وتضم قائمة الفنادق الجديدة المخصصة للإمارة كلاً من ’منتجع أنانتارا ميناء العرب – رأس الخيمة‘، الذي تطوره شركة ’رأس الخيمة العقارية‘ ويضم 300 غرفة فندقية، ومن المقرر افتتاحه في بداية العام 2020 وسيحضن أولى الفلل المبنية فوق الماء على مستوى الإمارة، و’منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب – رأس الخيمة‘ الذي تطوره شركة ’رأس الخيمة العقارية‘ أيضاً ويضم 350 غرفة فندقية، وسيتم افتتاحه خلال عام 2019، وفندق ’بارك إن باي راديسون‘ في جزيرة المرجان والمقرر افتتاحه خلال الربع الثالث من العام المقبل، إلى جانب مشروع تطوره شركة ’دياموندس انترناشيونال كوربوريشن‘ ويشمل إنشاء فندق وشقق سكنية فاخرة، وفندق يضم 450 غرفة وتطوره شركة ’فنادق ومنتجعات موفنبيك‘، ومنتجع ’أفاني - جزيرة المرجان‘ الذي يحتوي على 225 غرفة فندقية، ومنتجع ’ميلينيوم‘ الذي سيوفر 350 غرفة فندقية عند افتتاحه خلال الربع الأخير من عام 2020.

هذا وينتظر السياح في الجانب المحلي افتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم ومنصة المشاهدة التي تتيح إطلالة رائعة من جميع الجوانب في جبل جيس.