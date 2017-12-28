طيران الإمارات تنقل 59 مليون راكب في 2017

دبي (الاتحاد)

تجاوز عدد الركاب على رحلات طيران الإمارات منذ يناير وحتى أواخر ديسمبر الجاري حاجز الـ 58 مليون راكب نقلتهم الشركة خلال العام 2017 على متن أكثر من 191 ألف رحلة جوية إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 156 مدينة في 84 دولة عبر قارات العالم الست، وفقاً لتقرير صادر عن الشركة.

وأفادت الناقلة في تقريرها أنها حققت إنجازات بارزة في توسيع أسطولها وشبكة خطوطها، والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها، سواءً على الأرض أم في الأجواء، ما يعزز مكانتها كرائدة عالمية في صناعة الطيران.

وأشارت الشركة إلى أنه منذ يناير 2017، قدمت طيران الإمارات على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 63 وجبة طعام، وناولت أكثر من 35 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها.

وسجلت طيران الإمارات ما معدله 3600 رحلة ركاب أسبوعياً، أي أكثر من 191 ألف رحلة خلال عام 2017، وقطعت طائرات أسطولها 886 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 16 ألف رحلة من الأرض إلى كوكب المريخ.