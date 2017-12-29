الإمارات تتبنى أقل الأنظمة الضريبية تكلفة على الشركات والأفراد

يوسف العربي (دبي)

تتبنى دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، أقل معدل للضرائب في العالم، وفق دراسة مقارنة أعدها موقع «الضرائب حول العالم» المتخصص في رصد التغييرات بالأنظمة الضريبية والتمويلية في أهم 80 سوقاً استثمارياً في العالم.

وأكد الموقع أن السوق الإماراتي يعج بالعديد من الفرص الاستثمارية، لاسيما في مجالات الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات، والعقارات.

وفي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%، أشارت الدراسة إلى أن النظام الضريبي في أستراليا يتضمن ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات تتراوح بين 17.5% إلى 20%، فضلاً على احتواء النظام الضريبي على ضريبة دخل تبلغ نسبتها 25% للشركات، ومن 21% إلى 50% للأفراد.

ويتضمن النظام الضريبي في بلجيكا ضريبة قيمة مضافة، بواقع 21% على السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضريبة دخل 33.99% للشركات، ومن 25 إلى 50% للأفراد، مقارنة بضريبة قيمة مضافة تتراوح نسبتها بين 17% و25% في البرازيل مع ضريبة دخل تبلغ 34% للشركات و7.5% إلى 27.5% للأفراد.