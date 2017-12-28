«كهرباء دبي» تنظم ورشة تدريبية حول معايير المباني الخضراء

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة تدريبية حول معايير المباني الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، حضرها 80 فرداً من منتسبي الدورة الثالثة من برنامج سفراء الكربون، الذي أطلقته الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، بهدف إشراك الشباب في القضايا الوطنية والعالمية، وتعزيز اهتمامهم وثقافتهم حول الطاقة المستدامة وتغير المناخ، ونمط استهلاك الموارد الطبيعية.

عُقدت ورشة العمل في مبنى الهيئة المستدام بمنطقة القوز، وهدفت إلى تعريف منتسبي الدورة الثالثة من البرنامج بمفهوم تعزيز كفاءة الطاقة، وعقود أداء كفاءة الطاقة، وطبيعة عمل شركات خدمات الطاقة، وتطوير مشاريع خدمات الطاقة وتنفيذها، والمخاطر ذات الصلة، واستراتيجية دبي لدعم شركات خدمات الطاقة، ومجموعة من قصص النجاح الملهمة والخطط المستقبلية لدعم هذا القطاع الهام، إضافة إلى تسليط الضوء حول تقييم استدامة المباني، ونظام تصنيف ‏LEED.

وبعد الانتهاء من الورشة التدريبية، تم الإعلان عن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للدورة الثالثة لبرنامج سفراء الكربون، وتشمل: وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، واقتصادية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة سقيا الإمارات، وشركة ماي دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «‬يعد ‬برنامج ‬سفراء ‬الكربون ‬من ‬البرامج ‬الرائدة ‬في ‬مجال ‬تعزيز ‬دور ‬الشباب ‬في ‬مجال ‬الوعي ‬البيئي، ‬وأهمية ‬الحد ‬من ‬انبعاثات ‬الكربون، ‬حفاظاً ‬على ‬كوكب ‬الأرض.

‬ونحن ‬في ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬نولي ‬الشباب ‬أولوية ‬قصوى، ‬ونعوّل ‬عليهم ‬في ‬تنفيذ ‬خططنا ‬الطموحة ‬الرامية ‬إلى ‬الإسهام ‬في ‬تحقيق ‬التنمية ‬المستدامة ‬في ‬دبي ‬ودولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة».