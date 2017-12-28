الاقتصاد: استمرار تحسن ترتيب الدولة بمؤشر الابتكار العالمي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

يستمر التحسن في ترتيب الدولة عالمياً بمؤشر الابتكار العالمي ببلوغ المدى الزمني لرؤية الإمارات 2021، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة المتعلقة بوصولها إلى واحدة من أفضل 20 دولة بالعالم في مجال الابتكار، بحسب وزارة الاقتصاد.

وأوصت الوزارة في دراسة أصدرتها بعنوان «آليات تعزيز الابتكار في الإمارات» بتحقيق مستهدفات الدولة لتعزيز الابتكار بكل القطاعات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد، وخاصة تلك التي خصتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وأهمها التعليم والبحوث والبنية الأساسية، مشيرة إلى أن العمل على تحسين وتنمية كافة الركائز الفرعية لتحسين ترتيب الدولة بمجال مخرجات الابتكار، وتعزيز وتنمية وتفعيل العمل الإحصائي من خلال المسوح الميدانية لتوفير سلاسل زمنية دقيقة ومعبرة عن الواقع من البيانات الإحصائية كافة.

وأوضحت الدراسة أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الإحصائية وبين المؤسسات العالمية المعنية بالتقارير الدولية، من خلال إتاحة البيانات الإحصائية المطلوبة لها وفي التوقيتات الزمنية المحددة.

واستعرضت الدراسة مستهدفات الدولة لتعزيز الابتكار، في التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والفضاء، مشيرة أن الأفراد المبتكرين هم ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة في التعليم توجيه عناية واهتمام بالتعليم التكنولوجي والهندسة والرياضيات والفنون، وتعميم تصميم وتطبيق مناهج تعتمد على الذكاء الصناعي والروبوتات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى الابتكار في أساليب وطرق التدريس كالتعلم الذكي.