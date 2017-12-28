رئيس تشاد يشيد بدعم الإمارات التنموي

أبوظبي (الاتحاد)
استقبل فخامة إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد وفداً من صندوق أبوظبي للتنمية الذي زار العاصمة التشادية إنجمينا، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2017، بحضور محمد علي الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية والوفد المرافق.
وأكد فخامة الرئيس إدريس ديبي خلال استقباله الوفد أهمية تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بجهود صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة ودعم الخطة الوطنية للتنمية في بلاده.
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وعلى هامش الزيارة، نظم صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في تشاد ندوة تعريفية حول الإجراءات التمويلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع في الدول النامية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.
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