رئيس تشاد يشيد بدعم الإمارات التنموي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل فخامة إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد وفداً من صندوق أبوظبي للتنمية الذي زار العاصمة التشادية إنجمينا، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2017، بحضور محمد علي الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية والوفد المرافق.

وأكد فخامة الرئيس إدريس ديبي خلال استقباله الوفد أهمية تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بجهود صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة ودعم الخطة الوطنية للتنمية في بلاده.

من جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع جمهورية تشاد في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز تلك العلاقات ويقوم بدعم البرامج والخطط التنموية بالتعاون مع الحكومة التشادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وعلى هامش الزيارة، نظم صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في تشاد ندوة تعريفية حول الإجراءات التمويلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع في الدول النامية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.