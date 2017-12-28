طول أصبع البنصر يزيد الرجل جاذبية

القاهرة (الاتحاد)

يعتقد الرجال أن سر جاذبيتهم يكمن في مزيج الشخصية الساحرة والإطلالة الأنيقة، لكن العلماء يؤكدون أنه عليهم إعادة التفكير في ذلك.. فقد توصل علماء من كلية الطب بجامعة جاجيلونيان في كراكوف، بولندا، إلى أن الرجال الذين لديهم أصابع البنصر أطول من بقية الأصابع تزيد جاذبيتهم.

ونظر الباحثون إلى أيدي 50 شاباً في علاقات طويلة الأجل، ثم أخذوا الإحصاءات الحيوية حول شريكاتهم، حيث وجدوا أن الرجال ذوي أصابع البنصر أطول من السبابة أو الوسطى لديهم شريكات ذات جسد ممشوق لأنهم ينجذبون نحو بعضهم بعضاً.