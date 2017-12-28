فايز غالي.. من اختصاصي اجتماعي إلى «فارس المدينة»

القاهرة (الاتحاد)

فايز غالي.. مؤلف مصري، تميز بالقدرة على البحث والتمحيص والخوض في مناطق درامية مهمة، وهو ما ظهر في العديد من أفلامه ومسلسلاته التي تنوعت مواضيعها بين الاجتماعية والرومانسية والوطنية والفلسفية، وساهم من خلال بعضها بالدفع بفنانين ومخرجين إلى النجومية.

ولد في 20 يوليو 1946، وعاش طفولته في شبرا وبعدما حصل على الثانوية العامة، التحق بكلية الآداب قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية وبعد تخرجه، عين بوظيفة اختصاصي اجتماعي بمصلحة السجون في أبريل 1967 بليمان أبي زعبل، ثم حدثت نكسة يونيو بعد شهرين من تعيينه، وعاش لحظة تدمير مصنع أبي زعبل، وكان تأثره بهذا الحادث كبيراً حيث كتب أول قصة روائية مكتملة بعنوان «أبطال أبي زعبل»، وحاول تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، لكن لم يوفق، حيث لم يستطع كتاب السيناريو التعرض لهذا الموضوع لعدم خبرتهم بعالم السجون، فقرر دراسة السيناريو حتى يتمكن من كتابة أعماله بنفسه.

وبالفعل كتب أول تمثيلية سهرة عرضت 1974 بعنوان «وجهة نظر»، ثم توالت أعماله التلفزيونية، وانتقل بعدها للتأليف السينمائي لعشقه منذ طفولته للسينما، وكان أول أفلامه «الأقمر» للمخرج هشام أبو النصر، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد من المعهد العالي للنقد الفني 1975، وتوالت أعماله السينمائية بعدها، ومنها «رجل اسمه عباس» لمحمود المليجي، وسميحة أيوب، وعبدالله غيث، و«ضربة شمس» لنور الشريف، ونورا، وليلى فوزي، و«الثأر» لمحمود ياسين، ويسرا، و«العوامة 70» لكمال الشناوي، وماجدة الخطيب، وأحمد زكي، و«الثعابين» لعادل أدهم وسمير صبري، و«يوم مر ويوم حلو» لفاتن حمامة، و«الإمبراطور» لأحمد زكي، ورغدة، ومحمود حميدة، و«الطريق إلى إيلات» لعزت العلايلي، ونبيل الحلفاوي، و«فارس المدينة» لمحمود حميدة، و«امرأة تحت المراقبة» لنبيلة عبيد، وفاروق الفيشاوي.

كما كتب القصة والسيناريو والحوار لعدد من المسلسلات، منها «أيام من الماضي» لزيزي البدراوي، وعايدة رياض، وشيرين، ومحسن محيي الدين، و«الموج والصخر» لنسرين، ووجدي العربي، وكريمة مختار، ونوال أبو الفتوح، و«أحزان نوح» لعبدالله غيث، ونادية رشاد، وسعد أردش، و«المنزل الخلفي» لتحية كاريوكا، وبوسي، وعمر الحريري، و«عزبة المنيسي» لمحمود ياسين، وسمية الألفي، و«المنصورية» لعزت العلايلي، وتعاون مع العديد من المخرجين، ومنهم محمد خان، وخيري بشارة، وعلوية زكي، وإنعام محمد علي، ونادر جلال، ورضا النجار، وإسماعيل عبدالحافظ، وإبراهيم الصحن، وبسام سعد، وأحمد السبعاوي، وتوفي عن 68 عاماً في 13 مايو 2014.