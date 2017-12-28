فايز غالي.. من اختصاصي اجتماعي إلى «فارس المدينة»

القاهرة (الاتحاد)
فايز غالي.. مؤلف مصري، تميز بالقدرة على البحث والتمحيص والخوض في مناطق درامية مهمة، وهو ما ظهر في العديد من أفلامه ومسلسلاته التي تنوعت مواضيعها بين الاجتماعية والرومانسية والوطنية والفلسفية، وساهم من خلال بعضها بالدفع بفنانين ومخرجين إلى النجومية.
ولد في 20 يوليو 1946، وعاش طفولته في شبرا وبعدما حصل على الثانوية العامة، التحق بكلية الآداب قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية وبعد تخرجه، عين بوظيفة اختصاصي اجتماعي بمصلحة السجون في أبريل 1967 بليمان أبي زعبل، ثم حدثت نكسة يونيو بعد شهرين من تعيينه، وعاش لحظة تدمير مصنع أبي زعبل، وكان تأثره بهذا الحادث كبيراً حيث كتب أول قصة روائية مكتملة بعنوان «أبطال أبي زعبل»، وحاول تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، لكن لم يوفق، حيث لم يستطع كتاب السيناريو التعرض لهذا الموضوع لعدم خبرتهم بعالم السجون، فقرر دراسة السيناريو حتى يتمكن من كتابة أعماله بنفسه.
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كما كتب القصة والسيناريو والحوار لعدد من المسلسلات، منها «أيام من الماضي» لزيزي البدراوي، وعايدة رياض، وشيرين، ومحسن محيي الدين، و«الموج والصخر» لنسرين، ووجدي العربي، وكريمة مختار، ونوال أبو الفتوح، و«أحزان نوح» لعبدالله غيث، ونادية رشاد، وسعد أردش، و«المنزل الخلفي» لتحية كاريوكا، وبوسي، وعمر الحريري، و«عزبة المنيسي» لمحمود ياسين، وسمية الألفي، و«المنصورية» لعزت العلايلي، وتعاون مع العديد من المخرجين، ومنهم محمد خان، وخيري بشارة، وعلوية زكي، وإنعام محمد علي، ونادر جلال، ورضا النجار، وإسماعيل عبدالحافظ، وإبراهيم الصحن، وبسام سعد، وأحمد السبعاوي، وتوفي عن 68 عاماً في 13 مايو 2014.