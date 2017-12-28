فايزة كمال تكشف سر «الماسات الخضراء»

القاهرة (الاتحاد)
«الماسات الخضراء».. تمثيلية درامية اجتماعية تشويقية، تعرضت لقضية موت بعض المرضى نتيجة فقرهم وعدم وجود أموال لديهم للعلاج، واستغلال بعض الأطباء لفقر البعض والمتاجرة بأعضائهم.
دارت الأحداث حول جواهرجي يعيش في سلام مع زوجته وابنته المحامية التي تحضر لماجستير في القانون، يحضر إليه ذات يوم شخص يبيع له بعض الماسات الخضراء التي يربح فيها كثيراً، ويعده بالمزيد منها، وتشك الزوجة في البائع، وتؤكد لزوجها أن ما يعتبره فتحاً كبيراً له، إما سيكون كنزاً حقيقياً أو بئراً سيقع فيه، ويطلب البائع من الجواهرجي أن لا يسأله عن شخصيته أو أية تفاصيل.
|
|
وشارك في بطولة التمثيلية فايزة كمال، وماجدة الحطيب، وحسن مصطفى، ويوسف فوزي، ورشوان توفيق، وسحر رامي، وعزت بدران، وسحر عبدالله، وناصر شاهين عن قصة لنهاد شريف وسيناريو ممدوح فهمي، وإخراج ياسين إسماعيل ياسين.
وقالت الفنانة سحر رامي إنها جسدت في التمثيلية شخصية الممثلة المسرحية «جيجي» التي تعاني من أمراض الكلى، وترتبط بعلاقة حب قديمة مع الطبيب «شوقي»، وتكتشف أنه يضع مبالغ متتالية من المال في حسابها من دون أن تعرف، ويفاجئها بضرورة البحث عن متبرع بكليته لها، لأنها تحتاج لعملية زرع كلى، وأشارت إلى أن الطبيب استحل إجرامه في عمله بعدما مات والده ومن بعده شقيقه، لأنهما لم يملكا ثمن الغسيل الكلوي.