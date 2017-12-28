شيخة البدر.. مصرية في «حسن بسبس»

أحمد النجار (دبي)

كشفت الممثلة الشابة شيخة البدر عن مشاركتها في بطولة فيلم كوميدي مصري بصبغة عالمية، معتبرة أن العمل سيكون أضخم إنتاج سينمائي عربي لعام 2018، حيث من المقرر بدء تصويره خلال أيام، ويضم نخبة كبيرة من الممثلين منهم حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ويشارك لأول مرة ومن الخليج حبيب غلوم، ويحل مجموعة من نجوم السينما العالمية ضيوف شرف في بعض المشاهد التي ستضفي جواً كوميدياً بنكهة شائقة حافلة بالكثير من المفاجآت.

وأعربت شيخة لـ «الاتحاد» عن سعادتها بهذه الفرصة التي تمثل نقلة نوعية وصفتها بـ «الحلم الذي يرنو إليه كل فنان عربي لحجز مقعدها في قطار السينما المصرية، وتحقيق مكاسب فنية من محطة لأخرى عبر ثلاثية النجومية والشهرة والانتشار وتدخل السينما من أوسع أبوبها، وصولاً إلى تجويد طموحها في انتزاع حب وإعجاب الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج».

كوميدياً وأوضحت أن الفيلم يحمل عنوان «حسن بسبس» وهو ثمرة تعاون إماراتي مصري بروح كوميدية خاصة، من تأليف عمرو علي وإخراج رضا الأحمدي، ويتناول قصة سينمائية جديدة ستكون بمثابة «مفاجأة كبيرة» بالنسبة إلى الجمهور العربي والخليجي.

ويأتي العمل بعد سلسلة نجاحات درامية حققتها شيخة مؤخراً لمع فيها نجمها، أظهرت خلالها تألقاً واضحاً، فقد لعبت أدواراً متنوعة بدءاً من مسلسل «خيانة وطن» ومسلسل «طماشة 6»، وكان لها بصمات خاصة في المسلسل الكويتي «ممنوع الوقوف»، حيث حلّت ضيفة شرف بدور مؤثر تقمصت فيه شخصية محامية، وأدت دور الأم باللهجة المحلية في معظم حلقات المسلسل السعودي «أصعب قرار».

اللهجة المصرية

وذكرت شيخة أن المنتج المعروف شريف المهدي كان قد عرض عليها في البداية شخصية خليجية باللهجة الإماراتية لكنه وجدها في شخصية «شابة مصرية» بعد أن فوجئ بقدرتها على إتقان اللهجة المصرية. وعن خصوصية هذا الدور بما يحمله من تميز، قالت: إنها تؤدي شخصية «ميساء» شقيقة البطلة، وهي شابة طيبة ذات طباع عفوية، تتعرض لمواقف حرجة، وستخضع لتصوير مشاهد تمثيلية بالغة الخطورة، كانت فنانات مصريات قبلها قد أعتذرن للمنتج عن قبول هذا الدور نظراً لصعوبته، الأمر الذي دفع شيخة إلى الموافقة على الفور، لخوض هذا التجربة التي تمثل بالنسبة إليها انعطافه مهمة في طريقها الفني، معتبرة بأن التحدي الأكبر هو إتقان اللهجة المصرية، وإقناع الجمهور المصري بمدى قدرتها على مزاوجة لغة الأداء مع روح الشخصية.

وتمتاز شيخة فلسفة بقدرتها على إتقان مجموعة من اللهجات، ويشكل تحدي اللهجة في نظرها إنجازاً مهماً يضاف إلى أرصدة تميزها ومكامن قوتها، حيث تعتبر أن الممثل البارع هو الذي يستطيع أن يتقمص كل الشخصيات ويؤدي كل الأدوار التمثيلية بكل اللهجات.كما وقعت شيخة أيضاً على عمل سينمائي كوميدي إماراتي من إنتاج تلفزيون الشارقة والذي يحمل عنوان «أمنية عمري» بطولة سيف العانم وآلاء شاكر وحمد الكبيسي، إلى جانب فنانين آخرين من الخليج والوطن العربي وهو من تأليف شهاب الكعبي، وإخراج صالح كرامة، حيث تؤدي لأول مرة دور مهندسة باللهجة الأردنية.