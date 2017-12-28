اختصار المراحل يهدد النبوغ

القاهرة (الاتحاد)

يتميز بعض الأطفال بمهارات خاصة تظهر مبكراً في أشياء أو مجالات أو هوايات أوقدرات بعينها كالرسم أو الغناء أو الموسيقى أو في مهارات حسابية أو مهارات حركية أو قدرات لغوية، أو في سرعة الحفظ والاستظهار، كما نشاهد نبوغاً لحالات عديدة في حفظ سور القرآن الكريم، وغير ذلك من قدرات تبدو في كثير من الأحيان قدرات خارقة، أو غير عادية.

لا للمبالغة

الدكتورة سليمة أبو يوسف، استشارية التربية والعلوم السلوكية، والأستاذ بكلية التربية تلفت إلى أهمية التعامل والتعاطي السليم مع مواهب الأطفال المبكرة. وترى أنه على الرغم من إمكانية تعليم الأطفال عدداً كبيراً من المهارات قبل الموعد الطبيعي لاكتسابها، فإن الأمر لا يخلو من العشوائية في كثير من الأحيان، لعدم وجود أسلوب تربوي متسق لتحقيق ذلك، كما أنه ليس ثمة دليل على أن التعلم المبكر المكثف يتميز على المدى الطويل عن الأنساق التقليدية للتعلم.. فقد يتعجل الوالدان في تعليم الطفل مهارة ما، دون مراعاة ما تسببه الضغوط من آثار نفسية مدمرة في كثير من الأحيان، كما أن المبالغة في حجم التوقعات أو الإنجازات من والديه، قد تلحق بالطفل كثيراً من الضرر أن أخفق إخفاقاً بسيطاً، أو تعثر تعثراً غير متوقع مما يحبطه ويفقده الثقة في ذاته.

وقالت إن الدراسات التي أجريت على المتميزين من الكبار في مختلف المجالات، أثبتت أن حصولهم على مهاراتهم لم يبدأ منذ الطفولة المبكرة، وأنها حينما بدأت فقد اتخذت شكل اللعب وليس النشاط الجاد الذي يمارس فيه الضغط الشديد للتعلم.