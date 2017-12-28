البخور.. يعطر المناسبات

أبوظبي (الاتحاد)

«البخور» الأكثر شيوعاً من بين المستحضرات العطرية التي تمتاز بتنوع خلطاتها، حيث يستخدم بعد عملية خلط ومزج بينهم، يتحول بعدها إلى مركب تفوح منه روائح زكية تملأ أرجاء المنزل، وقد اشتهرت الإماراتيات بصناعة هذه الرائحة الزكية، وتفردت بصناعته، ولا زلن يحتفظن بأسراره ومكونات خلطاته.

وتتباين صناعة البخور من حيث طرق وأساليب الصناعة والخلط التي تعكس جودة البخور وسعره.. عائشة مسعود من ذوات الخبرة في صناعة البخور المنزلي تقول «برعت المرأة بالصناعات العطرية التقليدية، واهتمت بكل تفاصيلها وتطويرها على مر العصور، حيث تستخدم في المناسبات العادية والاجتماعية ومجالس الضيافة وتطييب الملبوسات، وما يميز البخور المنزلي أنه يضاف إليه خلطات فرنسية أو عربية، لكن ما يميز البخور الذي أعده هو أني أركز على العطور الفرنسية أكثر، حيث يستهوي الكثير من فتيات اليوم اللاتي يبحثن عن الرائحة الممزوجة بالعطور الفرنسية، والتي تدوم لفترة أطول»، مبينة أن من أهم أنواع الدخون، هناك دخون العاش والعز، والدانة، ودخون الشيخة، والأصالة ونفح باريس، ولكل نوع منها ما يميزه عن غيره من حيث الرائحة وتمازج الأصناف.

حب التنوع وانتشار البخور، دفع عائشة مسعود إلى إنشاء حساب لها على «إنستغرام» يحمل «alameera.incenses»، ما دفع المتابعين إلى الإقدام على طلب مجموعة من البخور بروائح فرنسية وعربية، لكن ما يميز بخورها أنه جاء بطريقة منسقة من حيث وضعه في سلات من الورد لإضافة نوع من الجمال يحمل رائحة عبقة زكية في أرجاء المنزل.

خلطات قديمة