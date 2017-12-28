حمدة الزرعوني: مشرط الجراح في يد فنان

هناء الحمادي (أبوظبي)
وجدت حياتها في مساعدة الآخرين، من خلال اختيار مهنة الجراحة لتكمل مسيرتها التعليمية في مجال قلما نرى العنصر النسائي قد يقبل على العمل فيه، خاصة أنه يحتاج إلى طبيعة خاصة.. الدكتورة حمدة الزرعوني «طبيب مقيم» في برنامج الجراحة العامة في إمارة أبوظبي وقعت في حب غرفة العلميات عندما دخلتها لأول مرة، حيث وجدت الانسجام بين الجراح الفنان والممرضة النشيطة وطبيب التخدير الحكيم الذين يشكلون طاقة عالية لتخفيف آلام المريض.
وتقول: «الجراحة فن، وليس كل فنان جراحاً، لكن كل جراح فنان، فالإجراء الجراحي ترجمة لمعلومات جمعت على مر السنين، من خلال خبرات مئات من الجراحين والمفكرين، وليال من الاختبارات بين النجاح والفشل، تفصّل لتخدم المريض.. والجراحة تختلف عن أي تخصص طبي أخر، لأنها تتطلب من يد الطبيب أن تترجم أفكاره، مشيرة إلى أن مهمة الجراح فيها كثير من التحديات الذهنية، الجسدية والشخصية.
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غرفة العمليات
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