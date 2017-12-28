الأظافر الملونة سر الإطلالة المميزة

القاهرة (الاتحاد)

تضفي الأيدي الناعمة والأظافر الملونة مزيداً من الأناقة على إطلالة المرأة في كل المناسبات، حيث لا تنفصل العناية بالأيدي والأظافر عن «اللوك النهائي»، ولابد أن تتناغم مع ما ترتديه من ستايل ملابس أو ما تضعه من مكياج لذلك أصبح هناك الكثير من المراكز المتخصصة في العناية باليدين والقدمين والأظافر.. وفي كل موسم تظهر صيحات جديدة من الطلاءات والأكسسوارات المبتكرة لتزين الأيدي والأظافر.

تؤكد سارة الشوربجي خبيرة التجميل أن العناية بالأظافر جزء أساسي من جمال المرأة ولها تأثير كبير في إضافة مظهر أنيق وجذاب، وتوضح أن لكل موسم ما يلازمه وعادة تطلق كبرى شركات مستحضرات التجميل صيحات جديدة تتلاءم وخطوط الموضة التي يتفق عليها ملوك الموضة من ألوان وخامات بعضها يناسب فصل الصيف والربيع بألوانه الزاهية ومنها ما ينسجم وطبيعة الشتاء والخريف بألوان داكنة أو ترابية وتتبارى تلك الشركات في طرح نوعيات جديدة من طلاءات الأظافر والأكسسوارت وقد شاهدنا في السنوات الأخيرة طلاءات أطلق عليها «الكافيار» وأخرى تشبه الشمواة وثالثة عبارة عن ألوان ميتاليك تجعل الأظافر أشبه بالمرايا الملونة.

ألوان الأظافر

وعن الجديد في سهرات الشتاء والخريف القادمين تقول الشوربجي: ألوان الأظافر عادة ترتبط بلون البشرة فلا يجب أن تخضع للموضة فقط وإنما الأهم أن نختار ما يلائمنا منها وبشكل عام يتدخل الذوق الشخصي وطبيعة الشخصية في اختيار نوعية الطلاء وشكله وكذلك الاكسسوار الملائم لحجم اليد والأظافر، فإذا كانت المرأة تميل للبساطة والهدوء ستفضل اختيار ألوان «مت» أو غير لامعة وهي إحدى الخيارات المناسبة والمواكبة للموضة المهم ان تختار درجة لونية تناسب لون بشرتها وملابسها.

وتشير إلى أن هناك من يفضل الألوان الداكنة مثل النبيتي الداكن أو الأسود مع الذهبي.. أو الفضي أو الذهبي اللامع، وهي تناسب السهرات خاصة في فصلي الخريف والشتاء حيث عادة تكون الألوان داكنة ولمن يفضلن الأسود مازالت الدرجات المشتقة من اللون البرتقالي مثل الخوجي والمشمشي تعطي تأثيراً مميزاً مع الثوب الأسود.

وتضيف: تميل بعض النساء الى الطلة الجريئة في كل شيء وهي تفضل اختيار قصة شعر لافتة وربما تقوم بتلوين شعرها بأكثر من لون ويتميز اختيارها لطلاء الأظافر بنفس الجرأة فنجدها تفضل الاعتماد على طلاء أظافر ثلاثي الأبعاد أي يحمل مجسمات على الظفر وفصوص لامعة وقد تختار اضافة قطع من الدانتيل أو اللؤلؤ الصغير المهم أن يكون هناك تناسق بين الأزياء والمكياچ والأظافر، وقد تميل بعض الفتيات إلى اعتماد أكثر من لون بحيث تتداخل الألوان لتضفي مزيداً من الحيوية على اليدين.

تصاميم متنوعة

وترى خبيرة التجميل أن اختيار اكسسوارات الأظافر عنصر مهم جداً فقد أصبحت هناك تصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق والأعمار وبعضها قطع يتم تركيبها على أطراف الأظافر، وأخرى مثل الخواتم الرقيقة يتم ارتداؤها حول الفقرات الأخيرة القريبة من الظفر سواء في اليدين أو القدمين. وتنصح بأن تعّرض المرأة أظافرها الطبيعية للشمس والهواء يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع على أن تهتم بترطيب الأظافر وتغذيتها بحمام زيت الزيتون أو زيت اللوز مع المواظبة على ترطيب اليدين والقدمين بالكريمات المغذية لحماية الجلد من الجفاف.