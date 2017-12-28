40 فتاة في مهمة لاستثمار طاقات الشباب

أزهار البياتي (الشارقة)

وفق استراتيجية مدروسة هادفة، وسعياً لإعداد جيل صاعد من فتيات الإمارات الطامحات، استضاف مخيم آفاق القيادي من خلال نسخته الرابعة والجديدة 40 فتاة واعدة تتراوح أعمارهن بين 13و18 عاماً، من اللواتي يتوسم فيهن سمات الموهبة والمثابرة، ويتمتعن بقدرات ومهارات عالية قابلة للارتقاء والتطوير، بحيث يصبحن مستقبلاً قيادات تسهم في بناء المجتمع وتعمل على تنميته..

المخيم الذي تتبناه سجايا فتيات الشارقة بمنتهى الحماسة والنشاط.. يأتي بحزمة برامجية جديدة وجدول عمل يزخر بجملة من الأنشطة والفعاليات التي تجمع عناصر الترفيه، التعليم، والفائدة، ملبياً طموح مؤسسة سجايا وقيمها التي تدفع بمنتسباتها من الطاقات الشبابية إلى روافد الإبداع والابتكار، موزعاً فقراته على فترتي الصباح والمساء، ومقسماً المشاركات على فرق متعاونة ونشطة، بحيث يختبرن معاً تجارب عملية ناجحة تدعم بناء الشخصية وتعزز من أواصر الثقة بالذات.

رؤية حكيمة

وعن البرنامج، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نعمل في سجايا فتيات الشارقة على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز مواهب الفتيات وصقل مهاراتهن في شتى المجالات، حيث نحرص دائماً على إقامة البرامج التدريبية والتربوية، ويأتي تنظيمنا لمخيم آفاق القيادي في هذا السياق، كوننا نسعى من خلاله إلى بناء جيل من القياديات الإماراتيات في شتى المجالات، القادرات على التأثير في البيئة المحيطة بهن، والارتقاء بمجتمعاتهن.