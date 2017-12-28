أم تترك عملها لمساعدة طفلها المليونير

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ الطفل ريان عمل تقييمات واستعراضات للألعاب على موقع يوتيوب عندما كان في الثالثة من عمره فقط، وأصبح هو وجه قناة «ريان تويز ريفيو».

وعلى الرغم من أن ريان في السادسة من عمره حالياً، فقد أصبح مليونيراً، وأحد نجوم يوتيوب الأعلى أجراً في العالم خلال الفترة بين يونيو 2016 إلى يونيو 2017، وحسب تقرير لموقع mom.me قدرت شركة فوربس أرباحه، قبل رسوم الإدارة والضرائب، بمبلغ ضخم بلغ 11 مليون دولار في السنة.

ولكن قبل أن تسحب كاميراتك الخاصة، وتطلب الكثير من الألعاب لتجعل أطفالك يلعبون بها أثناء تصويرهم، يجب أن تدرك أن الأمر صعب بشكل كبير، لأن الموضوع يتضمن أطفالاً لا يمكن التوقع بأفعالهم، لا سيما إذا كان مطلوباً منهم القيام بأشياء معينة، بما سيجعل العمل على أشرطة الفيديو المصورة يستغرق الكثير من الوقت والمجهود.

وقالت والدة ريان، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أو أي معلومات عن ابنها، إنها استقالت من عملها كمدرسة كيمياء في مدرسة ثانوية للعمل على قناة يوتيوب ابنها بدوام كامل عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط وسأل أمه ببراءة لماذا لا يظهر على يوتيوب مثل الأطفال الآخرين.

وقال والد ريان إن تصوير ابنه كان وسيلة جيدة لتبادل ذكريات طفولته مع عائلته الممتدة خارج الولايات المتحدة.