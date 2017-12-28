سوزان سومرز سعيدة بزواجها 40 عاماً

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الممثلة الأميركية سوزان سومرز عن سعادتها بزواجها من ألان هامل منذ 40 عاماً، وكشفت عن مفتاح النجاح في العلاقة الزوجية، حيث قالت لموقع today إن الزواج الجيد يتطلب إبداء كل طرف الكثير من الاهتمام بالطرف الآخر، والاعتناء المتبادل بين الزوجين.

وتحدثت عن وضع لمسات رومانسية على الأمسيات البسيطة التي يقضيها الزوجان معًا على أضواء الشموع والعشاء الرائع والرقص معاً، كما شاركت المؤلفة والمتحدثة الصحية، البالغة 71 عاماً، بعض النصائح للتعامل مع الخلافات والمشاجرات بقولها، «لقد تجادلنا كثيراً في السنوات العشر الأولى، بسبب محاولاتنا جمع أطفالنا معاً لأنه لا يوجد طفل يريد والداً جديداً. لذلك كان علينا التحلي بالصبر». وأضافت أنها تعلمت كيفية الجدال لدى طبيب معالج قال لها إننا نبدأ دائماً بجملة «أنت دائماً»، «لم تقم أبداً»، أو «يجب عليك»، وهو أسلوب يجعل الشخص الآخر يشعر بأنه يُهاجم، وليس لديه خيار سوى الدفاع عن نفسه، ولكن الأمر الأكثر فعالية هو القول، «عندما تفعل ذلك أشعر بأنك»، وهي الجملة التي ستجعل الطرف الآخر يقول «حسنا، لم أقصد أن أجعلك تشعر بذلك.. أنا آسف».