التكنولوجيا تحول الأطفال إلى «زومبي»

ترجمة: عزة يوسف

كشفت دراسة حديثة عن أن الأطفال البريطانيين يقضون ما يقرب من خمس ساعات يومياً أمام الشاشات فيما يشبه «الزومبي» بسبب زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.. علماً أن الزومبي أو الكسالى هو الجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية مثل السحر، وغالبا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد أن متوسط ​​وقت الشاشة اليومي قد قفز في جيل الأطفال من أقل من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات و45 دقيقة في اليوم.

وطالب الباحثون الآباء والأمهات بضرورة التدخل محذرين إياهم من أضرار قضاء أطفالهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات المزيد من الوقت على الإنترنت خلال اليوم، بما في ذلك أثناء الدراسة في المدرسة، وعند التواصل الاجتماعي، وعند تناول الطعام، بل وفي أوقات اللعب وممارسة الرياضة.

وحذر الخبراء من أن الأطفال «المدمنين» على الشبكة العنكبوتية قد يعانون الخمول والبدانة وإمكانية الوقوع كضحية التنمر، بالإضافة إلى فقدان المهارات الاجتماعية القيمة بسبب عدم التواصل وجه لوجه.

وفي حين كان الآباء يشعرون بالقلق من تضرر أدمغة أبنائهم بسبب مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، انخفضت تلك الأوقات بمعدل عشر دقائق أقل يومياً مما كانت عليه في مطلع الألفية، وذلك مع ارتفاع معدلات إقبال الأطفال على الإنترنت.

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستخدام الوقت في المملكة المتحدة، ارتفعت فترات استخدام الأطفال البريطانيين الأجهزة الإلكترونية في غضون 15 عاماً إلى ما يقرب من خمس ساعات، كما استولى فيسبوك وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأطفال.