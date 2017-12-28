التكنولوجيا تحول الأطفال إلى «زومبي»

ترجمة: عزة يوسف
كشفت دراسة حديثة عن أن الأطفال البريطانيين يقضون ما يقرب من خمس ساعات يومياً أمام الشاشات فيما يشبه «الزومبي» بسبب زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.. علماً أن الزومبي أو الكسالى هو الجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية مثل السحر، وغالبا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد أن متوسط وقت الشاشة اليومي قد قفز في جيل الأطفال من أقل من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات و45 دقيقة في اليوم.
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وحذر الخبراء من أن الأطفال «المدمنين» على الشبكة العنكبوتية قد يعانون الخمول والبدانة وإمكانية الوقوع كضحية التنمر، بالإضافة إلى فقدان المهارات الاجتماعية القيمة بسبب عدم التواصل وجه لوجه.
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ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير الدراسة الاستقصائية الوطنية لاستخدام الوقت في المملكة المتحدة، ارتفعت فترات استخدام الأطفال البريطانيين الأجهزة الإلكترونية في غضون 15 عاماً إلى ما يقرب من خمس ساعات، كما استولى فيسبوك وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأطفال.