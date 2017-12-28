أنواع البشرة خدع للتجميل

أبوظبي (الاتحاد)

دائماً ينصحوننا باستخدام منتجات تجميل تتوافق مع «نوع بشرتنا»، إلا أن إحدى خبيرات العناية بالبشرة وصفتها بـ «الأوهام»، وخدع للتجميل، وأكدت ذلك ليندا ميريديث، خبيرة العناية ببشرة النجمات الشهيرات مثل غوينيث بالترو ومادونا، بقولها إنه ليس هناك ما يسمى البشرة الجافة أو الدهنية أو المختلطة، بل إنها «مشاكل جلدية»، وليست أنواعاً.

ووفقاً لموقع dailymail أوضحت أنه على سبيل المثال عندما تكون البشرة جافة، يعود ذلك إلى تعرضها للمواد الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة، مضيفة أن استخدام أغلى الكريمات في العالم لن يجدي نفعاً لأن السبب الرئيس لمشاكل البشرة يرجع إلى الإجهاد العاطفي والنظام الغذائي. وأضافت ليندا، إن النساء بحاجة إلى تبديل المنتجات التي يستخدمنها لأن بشرتهن تتغير باستمرار لمواكبة تأثير العوامل البيئية.