أماندا بيرام تصوم 16 ساعة يومياً



تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017 القاهرة (الاتحاد) كشفت مذيعة التلفزيون الإيرلندية أماندا بيرام عن روتينها اليومي للاحتفاظ بتألقها ورشاقتها أمام مشاهديها.. وقالت أماندا، 44 عاماً، إنها تستيقظ في الصباح الباكر غالباً قبل الساعة الثامنة، على الرغم من أنها ترغب أحياناً في مواصلة النوم تحت الغطاء الدافئ في الطقس البارد، وأول شيء تفعله هو شرب كوب من الماء الساخن مع معلقة من خل التفاح، الذي تعشقه كثيراً لفوائده الصحية الرائعة للمعدة، مؤكدة أن بشرتها أيضاً تحسنت كثيرا بعد استخدامه. وحسب موقع the sun، أوضحت أنها تتناول الطعام على مدار 8 ساعات يومياً وتصوم عن الطعام 16 ساعة يومياً لأن هذه الطريقة تساعدها على الحفاظ على وزنها، لذلك، لا تتناول الإفطار قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتراجع رسائل البريد الإلكتروني في ذلك الوقت. وقالت أماندا إن لديها مكتباً مرتفعاً دون كرسي لأن ظهرها كان يؤلمها من كثرة الجلوس.