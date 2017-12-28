ميغان ماركل أقوى رمز للموضة

ترجمة: عزة يوسف

عززت ميغان ماركل مكانتها كملكة جديدة في الموضة والأزياء بعد إطلاق عدد من صورها منذ أيام، وهي ترتدي فستاناً فريداً من نوعه بقيمة 56 ألف جنيه إسترليني.. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 36 عاماً الثوب البراق من تصميم الشركة البريطانية رالف وروسو في جلسة صور خطوبتها على الأمير هاري.

وأعرب أليكس لونغمور، المصمم الشهير الذي عمل مع نجمات شهيرات مثل أماندا هولدن، وتمارا إكلستون، وداني مينوغ، عن اعتقاده بأن مظهر ميغان يختلف تماماً عن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وأوضح أن أسلوب نجمة هوليوود يماثل أسلوب هولي ويلوغبي وفيكتوريا بيكهام لتصبح من أقوى رموز الأناقة في العالم، إذ تعتبر ميغان بمثابة أميرة عصرية تماماً، بأسلوبها البسيط والمتغير باستمرار لعدم خشيتها تجربة إطلالات مختلفة ومتعددة. وأضاف أليكس أننا قد نرى ميغان ترتدي الجينز أثناء ذهابها لممارسة اليوغا، ثم ترتدي ثوب مصمم لتناول العشاء في قصر باكنغهام. وأعرب عن اعتقاده بأن ميغان سوف تتفوق على دوقة كامبريدج وهولي ويلوبي وفيكتوريا بيكهام كرمز الأزياء رقم واحد.