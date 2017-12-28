فيديو.. شرطي يلفت الانتباه بإدارته لحركة السير

أ ف ب

يلفت شرطي السير الهندي رانجيت سينغ، الانتباه بخطواته المستوحاة من رقص ملك البوب مايكل جاكسون، في شوارع الهند الفوضوية.

ولا يمكن للسائقين إلا أن يلتفتوا بانتباه إلى خطوات الشرطي، البالغ 38 عاماً، التي تذكر برقصة «مون ووك» (السير على سطح القمر) الشهيرة للفنان الأميركي الراحل، عبر تقاطعات الطرق المكتظة متجنباً عربات «ريكشو» للنقل والشاحنات في وسط مدينة إندور البالغ عدد سكانها مليوني نسمة.

يقول سينغ «أنا من المعجبين بمايكل جاكسون منذ سنوات وأنا أستوحي من خطوات مون ووك لإدارة حركة السير منذ 12 عاماً. في البداية، كان الناس يذهلون. إلا أن الأمر أدى إلى نتيجة إيجابية جدًا وبات شعبياً جدًا عبر السنين».

ويؤكد سينغ، بعد يوم مضن أمضاه في الشارع، أن «مهمة تنظيم السير متعبة وسط الضجة والتلوث وسائقي الدراجات النارية المتهورين. إلا أن رقصة القمر تمتّع السائقين والمتنقلين في الشارع».