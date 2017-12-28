قرقاش: نظامنا العربي في مأزق ولن تقودنا إيران وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة، بل عواصمه مجتمعة. وقال في تغريدات على «تويتر»: «في التنافس الجيوستراتيجي الجاري في المنطقة، الحاجة أكثر إلحاحاً لتعزيز المحور العربي وعموديه الرياض والقاهرة، التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده عربي.. هناك عدة محاور إقليمية تتقاطع في رغبتها بتوسيع نفوذها على حساب العالم العربي، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، والرّد العربي مطلوب، وعبر تكاتف وتعاون وتنسيق يدرك أبعاد ما يجري».

وقال: «النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد والتكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره، بل عواصمه مجتمعة، ومليون ونصف المليون عربي يقيمون في الإمارات ويساهمون في مسيرتها التنموية، يحبونها ويقدرون نموذجها، ويرون نجاحها ومستقبل أسرهم فيها، الإمارات مثال للنموذج الإيجابي للتواصل والتعاون العربي وللعروبة كما يجب أن تكون».