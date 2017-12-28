وفاة الطاهي الإيطالي الشهير جوالتيرو ماركيزي

روما (أ ف ب)

توفي الطاهي الإيطالي الشهير جوالتيرو ماركيزي، الذي يعتبر مؤسس فن الطبخ الحديث في إيطاليا، أمس الأول، عن 87 عاماً في ميلانو مسقط رأسه، على ما ذكرت وسائل الإعلام، وكان جوالتيرو ماركيزي يدير خصوصاً مطعم «ماركيزينو» الواقع في ساحة سكالا في وسط ميلانو.

وبعدما تابع تدريباً في إيطاليا وسويسرا وفرنسا، فتح ماركيزي مطعماً عام 1977 في ميلانو، وأصبح هذا المطعم عام 1985 أول مطعم إيطالي يحصل على 3 نجوم من دليل ميشلان المرجعي.

وقد فتح بعد ذلك الكثير من المطاعم والمقاهي في إيطاليا وفرنسا واليابان، أو على متن سفن سياحية، وكان ينظم أيضاً حصصاً لتدريس فن الطبخ.

وكتب روبيرتو ماروني رئيس منطقة لومبارديا التي عاصمتها ميلانو، معلقاً على الوفاة عبر شبكة «فيسبوك» «وداعاً جوالتيرو، لقد ارتقيت بفن الطبخ الإيطالي إلى مستويات غير مسبوقة، من دون أن تبتعد أبداً عن جذورك في ميلانو».

وقال كارلو سانجالي رئيس نقابة التجار في ميلانو «ماركيزي لم يكن أحد كبار الطهاة العالميين فقط، بل كان أيضاً معلماً قادراً على نقل هذا الفن الرائع إلى الأجيال الجديدة».