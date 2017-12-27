خطر الفقر يهدد كبار السن في ألمانيا

برلين (د ب أ)

كشف تقرير صحفي أن هناك زيادة في عدد كبار السن المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة «نوردفيست تسايتونج» الألمانية المحلية في عددها الصادر أمس، استنادا إلى بيانات حدثية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أنه بينما بلغ عدد من هم مهددون بخطر الفقر بين الأشخاص الذين يبلغون 55 عاما فأكثر نحو 4.5 مليون شخص في عام 2006، ازداد عدد هؤلاء الأشخاص حتى عام 2016 بما يزيد على مليون شخص ليصل إلى 5.6 مليون شخص. يذكر أن 20.5% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما كانوا مهددين بخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبتهم 18.2% في عام 2006.

وبحسب تقرير الصحيفة، تبلغ نسبة خطر الفقر في ألمانيا بذلك المتوسط الموجود في الاتحاد الأوروبي تقريبا، والذي يبلغ 20.8%، إلا أنها تزيد جزئيا عما هو قائم في بعض البلاد المجاورة، وأوضحت الصحيفة أن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما ومهددون بخطر الفقر في فرنسا تبلغ 13.1% فقط، وتبلغ نسبتهم في هولندا 13.9 بالمئة فقط، وفي النمسا 16.2% فقط، فيما تشهد بولندا النسبة ذاتها الموجودة في ألمانيا.