موسكو (وكالات)

قال رئيس مجموعة «روستيك» الروسية الحكومية سيرجي تشيميزوف لصحيفة «كومرسانت» اليومية أمس إن روسيا ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة إس-400 للصواريخ أرض-جو مقابل 2.5 مليار دولار في إطار صفقة تم الانتهاء تقريبا من وضــع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف أن تركيا ستدفع 45 في المئة من التكلفة مقدما بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة. وتابع إن من المتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس 2020.

وأوضح تشيميزوف أن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ إس-400 المتطورة من بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أنهتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية.

من جهة ثانية، أعلن في روسيا أمس عن تصميم طائرة «درون» من دون طيار تصل سرعتها إلى 1000 كم في الساعة.

واستطاع فريق من مصممي الطائرات في مدينة قازان الحصول على عقد تصميم وإنتاج الطائرة الجديدة والسريعة من دون طيار لحساب الجيش الروسي والتي ســـيتم تزويدها بمحرك تربيني نفاث كي تستطيع استخدام سرعة تقارب 1000 كيلومتر في الساعة أي ما يعادل مثلي سرعة طائرة «درون» العادية.