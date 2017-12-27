إيران تمول تغلغل «حزب الله» في أميركا اللاتينية

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف موقع «أوبزرفر» الأميركي في تقرير تحت عنوان «عار الغرب: التسامح مع الإرهابيين من أجل المصالح السياسية»، أن الرئيس السابق لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية، مايكل براون، حذر الكونجرس العام الماضي في جلسة استماع من أن تنظيم «حزب الله» اللبناني الإرهابي انتشر في أميركا اللاتينية، مع بناء صلات دولية لا يمكن لأمثال تنظيم «داعش» وجماعات مثل «القاعدة» إلا أن يأملوا بها»، ناقلا أطنانا من الكوكايين والأموال في مخططات متطورة لغسيل الأموال.

وقال التقرير «إن إيران وحزب الله أعلنا عن اهتمامهما بأميركا اللاتينية دبلوماسيا واقتصاديا وإعلاميا من خلال إنشاء محطة تلفزيون ناطقة بالإسبانية مملوكة للنظام الإيراني»، وأشار إلى أن ما يسعون إليه حقا هو تمويل الإرهاب، وتجنيد أشخاص، ووضع موطئ قدم جنوب حدود الولايات المتحدة، بينما توجد حكومات على استعداد لغض النظر عن ذلك». وأشار إلى التحقيق الذي أجرته مجلة «بوليتيكو» الذي كشف أن وزارة العدل الأميركية وبتوجيهات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت إيقاف شبكة عمليات لتهريب المخدرات يقوم بها «حزب الله» في أميركا اللاتينية في ما يعرف بمشروع «كاساندرا» بسبب مخاوف من التأثير على الاتفاق النووي مع إيران.

وكشفت نتائج التحقيقات أن حزب الله كان لديه طريقان لتوزيع المواد المخدرة عالميا، الأول من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، ومن هناك إلى أوروبا والشرق الأوسط، والثاني من فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن الإرهابيين يفوزون والفساد يلوث كل ما يلمسه عندما تجبر المصلحة السياسية أولئك الذين في السلطة على غض النظر، مثلما تقرر الحكومات الغربية أنه سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان التي تتاجر بالهيروين بدلا من محاربة هؤلاء الذين يتعاملون مع القاعدة كإرهابيين كما هم على حقيقتهم، أو عندما تعمل حكومات على تمكين الجماعات الإرهابية، وحكومات أخرى تتغاضى عن ذلك، بسبب معادلات سياسية.