نزوح 200 عائلة من الحويجة بسبب هجمات «داعش»

تكريت (د ب أ)

أفاد مصدر عراقي أمس، بأن 200 عائلة عراقية هاربة من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك عادت إلى مخيم تل السيباط شمال ناحية العلم في محافظة صلاح الدين، بسبب تزايد نشاط وهجمات عناصر تنظيم «داعش» المتكررة على القرى في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر إن «معظم العوائل العائدة هي من نواحي الرياض والرشاد وبعض قرى ناحية العباسي»، مضيفاً أنه جرى إعادة تسجيلهم في المخيمات، وتجهيزهم بالمواد الغذائية والمدافئ والمستلزمات الحياتية.

ويشهد قضاء الحويجة هجمات يومية لعناصر «داعش» على القرى، وحصلت العشرات من عمليات القتل والخطف على أيدي عناصر التنظيم المختبئين في المنازل وحوضي نهري دجلة والزاب وجبال حمرين، مما دفع مئات العوائل إلى العودة إلى مخيمات النزوح للحفاظ على حياة أبنائهم.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت تحرير قضاء الحويجة في أكتوبر الماضي.