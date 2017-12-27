تحطم طائرة تدريب عسكرية سودانية ومقتل قائدها

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي أمس، سقوط طائرة تدريب عسكري في مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، ومصرع قائدها. وأوضح المتحدث أن طائرة التدريب من طراز «بي تي 6»، وتتبع للكلية الجوية ببورسودان، وسقطت إثر عطل فني أثناء طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية، ما أدى لمقتل قائدها الطالب الحربي سياف إدريس سليمان، الذي تمكن من تفادي سقوط الطائرة فوق منطقة سكنية بالمدينة.

وتتعدد حوادث الطيران العسكري في السودان وفي يونيو الماضي، تحطمت مروحية عسكرية بشمال السودان وقتل طاقمها.