فتور ورفض شعبي تونسي لزيارة أردوغان

الساسي جبيل، وكالات (تونس)
قوبلت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس أمس، باحتجاجات سياسية على ما اعتبره ناشطون «دور تركي تسبب بتردي الأوضاع في ليبيا، وذلك رغم إعلان أردوغان «تقديره العالي ودعمه» لمبادرة نظيره التونسي الباجي قايد السبسي بخصوص التسوية الليبية، مؤكداً أن استعادة الأمن والاستقرار بليبيا تنعكس إيجابياً على الأوضاع في تونس وتركيا. واحتج حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» على الزيارة الرسمية التي يؤديها أردوغان، متهماً الأخير وفق بيان، «بدعم التنظيمات الإرهابية من خلال جعل تركيا منطقة عبور لتسفير الشباب نحو بؤر التوتر وخاصة ليبيا وسوريا».
كما اعتذر الحزب التونسي عن عدم حضور مأدبة غداء رسمية أقامتها الرئاسة التونسية، احتجاجاً على «سياسة أردوغان الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا». من جهتها، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وقفة احتجاجية أمام مقرها بحضور عدد من الصحفيين، «تضامناً مع الصحفيين الأتراك القابعين في سجون النظام».
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