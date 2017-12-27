قطر تفتح أبوابها لدفعة جديدة من القوات التركية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم «وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية»؛ موضحة أن القوات المنضمة حديثا ستباشر مع نظيرتها القطرية «تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة»، كما يأتي هذا ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن التعاون بين البلدين يأتي «ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة».

يشار إلى أن أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية ؛ وذلك بعدما صادق البرلمان التركي على نشر قوات برية تركية بقطر، وفق مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر 2014.