خبير: دعم قطر للإرهاب يمنعها من استضافة المونديال

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال خبير العلاقات الدولية أنطونيو أوكارانزا، إن «تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية يجعل هناك خطورة من استضافتها لكأس العالم 2022، خاصة أنها على علاقة سيئة بجيرانها من الدول العربية بسبب دعمها للإرهاب».

وأضاف «أوكارانزا»، في تصريحات لصحيفة «ريكورد» المكسيكية، أن «أزمة تمويل الدوحة للإرهاب وعدم تراجعها عما تقوم به، تخلق تعقيدات أمام استضافتها لكأس العالم 2022، على سبيل المثال بناء الملاعب التي ستكون مطلوبة في هذا الوقت، والأيدي العاملة التي يجب أن تكون من الخارج، خاصة الدول التي على خلاف معها مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، التي تحاول بشتى الطرق وقف انتشار الإرهاب في المنطقة من خلال الضغط على قطر لتخليها عن دعم التنظيمات الإرهابية».

وأكد الخبير المكسيكي في تصريحاته للصحيفة، أن «حالة عدم الاستقرار التي توجد في قطر الآن، بعد مقاطعة الدول العربية لها، سيكون لها تأثير سلبي قوي قد يمنعها من استضافة كأس العالم، كما أن بعض الدول الأخرى، العربية أو الأوروبية، أصبحت لديها فكرة مؤكدة أن قطر تمول الإرهاب، وأصبحت كل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن ذلك».