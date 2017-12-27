تأجيل محاكمة منفذ عملية «حلميش» والمستوطنون يطالبون بإعدامه

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)

أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، في سجن عوفر، امس مُحاكمة الأسير عمر العبد مُنفّذ عملية «حلميش». ووفقاً لما أفاد به والده عبد الجليل، الذي أفرج عنه الاحتلال قبل أيام، فإنّ المحكمة أجّلت جلسة نجله لموعدٍ غير مُحدد، ومن المتوقّع النطق بالحكم الجلسة المقبلة.

ونفّذ الأسير عمر (19 عاماً) من قرية كوبر في رام الله المحتلة، عملية طعن بمستوطنة «حلميش» في 21 يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع الهبة التي أعقبت تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى وغيرها من الانتهاكات التي تصاعدت في تلك الفترة. ووجّهت المحكمة لعمر في جلسة سابقة تهمة «قتل 4 مستوطنين ومحاولة قتل 7 آخرين»، وطالبت النيابة العسكرية الحكم عليه بالسجن 4 مؤبدات، بينما طالب وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان الحكم بإعدامه.

وبعد انتهاء المداولات، احتج أفراد عائلات المستوطنين القتلى بسبب عدم الإشارة إلى مطلب حكم الإعدام على منفذ العملية.