«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 449 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أمس أسماء 449 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 322 مليون درهم. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج خلال ترؤسه اجتماع المجلس بدبي «إن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفرادها، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية». لافتاً إلى أن هذا الحرص يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق. وأضاف معاليه أن هذه الدفعة من مستحقي الدعم السكني تعد الأخيرة التي يعلن عنها البرنامج خلال العام الجاري 2017. حيث اعتمد البرنامج 7 آلاف اسم من مستحقي الدعم السكني منذ يناير من العام الجاري وحتى اليوم. محققاً بذلك خطته ومؤشراته في الأجندة الوطنية 2021 ومقلصاً فترات الانتظار للحصول على الدعم السكني في أقل من عامين بهدف تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج أمس ما بين 325 قرضاً و124 منحة سكنية وتنوع ما بين 344 من فئة بناء جديد و20 من فئة استكمال مسكن و9 من فئة صيانة على مسكن و36 من فئة شراء مسكن و8 من فئة مسكن حكومي و7 من فئة إضافة وتوسعة على مسكن و25 من فئة إضافة على مسكن. واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، حيث تضمنت 344 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد التي تعد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها، وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد 20 اسماً من مستحقي فئة استكمال مسكن، حيث تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن، وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية فضلا عن أن بقاء المسكن فترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.