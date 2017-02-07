بيروت (أ ف ب)

بسبب تهم «الإساءة للأديان» و«التحريض الطائفي» و«الإخلال بالحياء والأخلاق والآداب العامة»، يواجه فيلم مصري ورواية فلسطينية مشاكل جمة مع الرقابة في لبنان والأراضي الفلسطينية.

ففي بيروت، قرر منتجو فيلم «مولانا» المقتبس عن رواية الكاتب المصري إبراهيم عيسى عدم عرضه في لبنان بعدما طلبت سلطات الرقابة حذف 12 دقيقة منه لأنها تحتوي على «إساءة للأديان» ولكونها «تحريضاً طائفياً».

وجاء في بيان أصدرته شركة «صباح للأعلام» الثلاثاء إنها قررت «الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع».

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي «دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصناع هذا العمل».

وقال صادق الصباح رئيس مجلس إدارة الشركة لوكالة فرانس برس «لن نعرض الفيلم بهذه النسخة المشوهة، نحن ضد أن يتدخل رجال الدين بالفن مهما كان احترامنا لهم كبيراً، ونحن ندافع بذلك عن حرية الكلمة في لبنان، ولن تقبل شركتنا العاملة في قطاع السينما منذ الخمسينيات بعرض فيلم مبتور».