37 جريحا بخروج قطار عن مساره بنيويورك



تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 نيويورك (د ب ا) أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية أمس، أن قطارا خرج عن مساره خلال ساعة الذروة الصباحية في محطة أتلانتك لمترو الأنفاق في بروكلين م مما أسفر عن إصابة 37 شخصا بجروح غير خطيرة. وقالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك إن قطارا لشركة لونج أيلاند ريلرود خرج عن القضبان في نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة أتلانتك تيرمينل في منطقة بروكلين. وقال مفتش الشرطة أحمد ناصر إنه لم يعرف على الفور طبيعة الإصابات وإن الحادث قيد التحقيق. وتعد محطة أتلانتك تيرمينل إحدى أكثر محطات نيويورك ازدحاما وهي تربط أيضا قطارات ركاب بتسعة خطوط لمترو الأنفاق في المدينة.