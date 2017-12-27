إشادة واسعة بقذيفة فايز

الكويت (الاتحاد)

تصدر فيديو هدف العراقي علي فايز وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نالت التسديدة الصاروخية في شباك قطر إشادة واسعة، على كافة المستويات، لدرجة نال معها الهدف إشادات خارج المحيط الخليجي، بوصفه من أجمل الأهداف التي سجلت في مختلف المنافسات أمس الأول. من جانبها عاشت الجماهير العراقية ليلة احتفالية بالفوز الثمين والأول لفريقها في البطولة، وأجمعت الأمنيات بإكمال المشوار بهذه البطولة على نفس النسق والأداء. وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتصارين الذين حققهما منتخبا البحرين والعراق في البطولة، وسط أجواء حماسية نظراً لقطع كل منهما خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة. وطغى اللون الأحمر البحريني على التغريدات بصبغة التهنئة والتفاؤل بقدرة الفريق على المضي قدماً، وسط حالة من الفرحة المشتركة من الجماهير الإماراتية، التي عبرت عن سعادتها بانتصار المنتخب الشاب، حيث كان الإجماع على أن الفوز على اليمن لم يكن بنتيجة كبيرة، لكنه كافياً من حيث حصول اللاعبين الشباب في منتخب البحرين على الخبرة في هذه البطولة، وزادت التطلعات والآمال بإكمال المشوار نحو المراحل المتقدمة. ووسط الاحتفال بالانتصار البحريني، كانت التغريدات الأخرى تشيد بشجاعة اليمن، التي تواصل تحدياتها وكسبت الاحترام بتقديم أداء يبشر بمستقبل مشرق للدولة في كافة المجالات، ومنها الرياضية تحديداً باعتبار الرياضة وسيلة للحياة والأمل هناك.