  • الخميس 09 ربيع الآخر 1439هـ - 28 ديسمبر 2017م

الجانب المشرق أن التكامل بين المادي والافتراضي سينشر مكاسب في الإنتاجية على امتداد الاقتصاد الأميركي، والجانب السلبي أن المهارة في العالم الافتراضي ستحدد النجاح المالي للشخص ومدى تمتعه بالحياة

2018.. صدام الافتراضي بالواقعي
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تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017

تايلر كوين*

يأتي مستهل كل عام جديد بعدد من التنبؤات، لذا دعني أغامر بطرح أحد هذه التنبؤات، مثل أن كثيراً من أكبر الأحداث في عام 2018 سترتبط معاً بفكرة مشتركة، وهي تحديداً صدام الإنترنت الافتراضي بعالم «اللحم والدم» الواقعي.

وهذا الالتقاء من المرجح أن يحرك حياتنا اليومية واقتصادنا وربما حتى حياتنا السياسية بدرجة غير مسبوقة. وعلى سبيل المثال، سيشهد العام المقبل توسعاً كبيراً في «إنترنت الأشياء»، وخاصة أجهزة المنزل والأجهزة الذكية الأخرى الخاضعة لأوامرنا. وكثير من وقتنا مع تكنولوجيا المعلومات نقضيه في كتابة الرسائل النصية و«فيسبوك» واتصالات الرموز والصور ومقاطع الفيديو.

والخطوة التالية ستكون التحكم في أبوابنا وأنظمة التدفئة والإضاءة والمواقد والثلاجات والمضي قدماً نحو السيارات التي بلا سائق. والعالم الافتراضي سيسيطر على عملياتنا المادية القديمة بشكل يتزايد مع الزمن.

وستصبح عبارة «الواقع المعزز» أقرب إلى الذهن مع ظهور صيغة أرقى من نظارات جوجل. ولكم أن تتخيلوا السير في متجر وأنتم تضعون النظارات المتقدمة تكنولوجياً لتعلموا على الفور صفقات المنتجات وتصنيف جودتها والبضائع التي قد تريدون شراءها، كما يفعل المرء على الإنترنت في موقع أمازون.

وهذا النوع من المعلومات المفيدة سيتسرب إلى أماكننا العامة وسيكون بوسع المرء أن ينطق بالأمر، ويحصل على جبنته المفضلة التي يجدها في انتظاره عند خروجه من متجر البقالة، مع خصم بالتأكيد.

وهذا الالتقاء سيشكل عالمنا المالي أيضاً. ... المزيد
     
 

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