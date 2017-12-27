اليمن يشكو القرارات العكسية

الكويت (الاتحاد)

حمل مسؤولو ولاعبو المنتخب اليمني طاقم التحكيم مسؤولية الخسارة أمام البحرين، أمس الأول ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 23، وأكد أحمد السروري لاعب الفريق أن حكم الساحة لم ينصفهم، ومنح ركلة جزاء غير صحيحة للفريق البحريني، أثرت سلباً في معنويات اللاعبين، ومنحت ثلاث نقاط للمنافس.

وقال: الحكم أهدى الفوز للبحرين، بعدما حرمنا من ركلة جزاء واضحة، رغم أننا قدمنا أداءً قوياً ومستوى جيداً، كنا نستحق معه الخروج بالتعادل على أقل تقدير، مؤكداً أن أداء لاعبي اليمن اختلف بشكل كامل عن المباراة الأولى، لأنهم كانوا عازمين على تقديم عرض مشرف، وانتزاع نتيجة إيجابية تسعد الجماهير، وتحافظ على حظوظ المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، إلا أن أخطاء الحكام تسببت في الخروج المبكر من المنافسات، وتوديع البطولة بعد الخسارة الثانية.