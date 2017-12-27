زاكيروني: «الأداء الجماعي» طريقنا إلى الفوز

الكويت (الاتحاد)

قال الإيطالي زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إن «المحطة المفصلية» في البطولة ستكون أمام «الأزرق»، لأنها من اللقاءات المهمة في المجموعة المتوازنة، بالإضافة إلى قوة الكويت، رغم خروجه من سباق المنافسة، بعد الخسارة أمام عُمان في الجولة الثانية.

وأشار زاكيروني إلى أن «الأبيض» حقق نتائج جيدة في «خليجي 23»، ونجح في حصد أربع نقاط، رغم قصر فترة الإعداد، وقال: البطولة لم تكن مدرجة ضمن خطتنا منذ البداية، إلا أن قمنا بتعديل الجدول، وحضرنا إلى الكويت، من أجل تقديم مستويات جيدة، واللعب مع منتخبات قوية، وكما ذكرت من قبل، فإن هدفنا هو كأس آسيا، والبطولة الخليجية محطة من المحطات الرئيسية، لتجهيز «الأبيض» لـ «آسيوية 2019» بالإمارات. وأضاف: لدينا لاعبون جيدون أصحاب خبرة، ولكن في الفترة الأخيرة عانى معظمهم من الإصابات وبالتالي عدم المشاركة، ونعمل على تجهيز اللاعبين للمباريات، وإسماعيل الحمادي الذي شارك في الشوط الثاني أمام السعودية ضمن خياراتنا للقاء الكويت، وكذلك غيره من المتميزين. وأكد زاكيروني أنه قرأ الكويت جيداً، وأهم نقاط القوة والضعف في صفوفه، والمنافس قوي زعم خروجه من البطولة، ويملك عناصر جيدة. وقال: ندرك أن المنتخب الكويتي ليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيلعب بقوة، في ختام مشاركته.

وشدد زاكيروني على أنه من منطلق خبرته الكبيرة في مثل هذه المباريات، فإن «الأبيض» قادر على تجاوز الضغوط، بعزيمة اللاعبين وعطائهم، ولهذا نقل إلى اللاعبين أهمية مباراة الكويت، ويضع الخطة المناسبة لمواجهته والانتصار عليه، والتأهل إلى نصف النهائي. وعن أهمية عمر عبدالرحمن في التشكيلة الأساسية، قال زاكيروني: «عموري» من اللاعبين المهمين الذين يعول عليهم في قيادة الهجوم، كما أنه عنصر «محوري» في تشكيلة «الأبيض» ولا غنى عنه في الهجوم. وأضاف: جهزنا أنفسنا لكل الاحتمالات، ولا أريد ارتكاب أي خطأ في التشكيلة، لأننا في وضع تنافسي مهم للغاية، وندفع بكل ما لدينا من أوراق جاهزة، رغم الفاصل الزمني القصير بين المباريات، وصعوبة الإعداد البدني. عن إشراك رأسي حربة مثل علي مبخوت وأحمد خليل، قال: الدفع باللاعبين لن يضمن الفوز، بسبب الحاجة إلى الأداء الجماعي، وهي الطريقة الأساسية التي يعتمد عليها.