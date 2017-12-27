حسين سعيد: لعبنا تحت ضغط والفوز رفع حظوظنا

الكويت (الاتحاد)

قال حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي السابق، أن كأس الخليج لم تبح بأسرارها ولا يزال هناك مجال في المجموعتين لأغلب الفرق، والفرصة في المجموعة الثانية مواتية للسعودية والإمارات وعمان، ولابد أن يركز المنتخب العراقي في المباراة المقبلة أمام اليمن من أجل تحقيق الفوز الذي يضمن له العبور للمربع الذهبي. وقال: لا ننسى أن معايير كأس الخليج تختلف عن كل البطولات، وسبق لي المشاركة في 5 دورات لكأس الخليج وفي كل مرة كانت البطولة تبوح بأسرار جديدة.

وأضاف سعيد: العراق لعب المباراة تحت ضغط لأن الخسارة كانت ستدفع به خارج البطولة، وهو ما وضعه اللاعبون في اعتبارهم، وهذا الفوز رفع حظوظنا في التأهل، وأرى أن كل مباراة هي بطولة وحدث جديد في كأس الخليج، لأنه تغير ترتيب المجموعة، والأهم هي أن الجماهير المتابعة تستمتع بالحدث.

وأشار إلى أن العراق لم يتأهل إلى كأس العالم ويبحث عن بطولة يعوض بها الجمهور، ورغم غياب 6 محترفين في الأندية الأوروبية والذين لم يلتحقوا بالمنتخب إلا أن المجموعة الموجودة حالياً قادرة على مواصلة السير لأبعد مدى في البطولة وأن يكون طرفاً في المباراة النهائية.

ووجه سعيد التهنئة للكويت على التنظيم الرائع وقبول استضافة الحدث في زمن قياسي، وهي بطولة لم الشمل بين أهل الخليج.