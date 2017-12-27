علي آل خليفة: كأس الخليج لن تموت

الكويت (الاتحاد)

أبدى الشيخ علي آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، رفضه للرأي الذي يصف بطولات كأس الخليج بأنها بمثابة بطولة تنشيطية لمنتخبات المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة البطولة عكس ذلك تماماً، فهي تحمل الطابع الرسمي بشكل كبير للغاية، فضلاً عن حرص كل المنتخبات التي تشارك بها، على الظهور بأفضل مستوى، والاستعداد الجيد بمعسكرات ومباريات دولية ودية، من أجل المنافسة على لقبها وذلك مع كل نسخة، منذ النسخة الأولى بالبحرين عام 70.

وجاء ذلك رداً على الآراء التي حاولت إظهار ضعف البطولة، في ظل مشاركة بعض منتخباتها بالصف الثاني، فضلاً عن عدم الاعتراف الرسمي من الاتحادين الدولي والآسيوي بالبطولة وقيمتها. وقال: مكانة الدورة وطابعها الخاص والمميز، في نفوس أهل الخليج، يعطي الإيحاء لمن يتابع البطولة في كل نسخة، بأنها رسمية، خاصة مع الأجواء المميزة التي تصاحبها، فهي بالنسبة لنا كأهل الخليج، تعد رسمية تماماً، دون انتظار لاعتراف أي جهة بذلك، لاسيما الفيفا، ورغم ذلك نرى أن الاتحاد الدولي يقدر البطولة، ويحضر رئيس الفيفا نفسه لحفل الافتتاح.

وتابع: الدورة باتت محل الأنظار من قبل مكتشفي اللاعبين، حيث إن العديد من اللاعبين برزوا من خلال هذه الدورة،وواصلوا مسيرة النجاح عبر الاحتراف، وقادوا منتخباتهم لسلسلة من الإنجازات بعد ولادتهم في البطولة كنجوم كبار وأساطير كروية منذ العام 70.

وأضاف: دورة كأس الخليج العربي مناسبة غالية على قلوب الخليجيين، خصوصاً مع اعتبارها حدثاً رياضياً واجتماعياً يجمع أبناء المنطقة الواحدة، القيمة كبيرة بالنسبة لدورة تختزل في مضامينها العديد من الأمور والمكتسبات الإيجابية، والتي نتلمس آثارها بشكل واضح، كما أن لها مردوداً إيجابياً كبيراً على المواطن الخليجي، الذي بات ينتظرها كل عامين، كما أن حرص الخليجيين على إنجاح كل نسخة للبطولة، يؤكد الأهمية الكبرى التي تحتلها الدورة عند كل مواطن خليجي، باعتبارها إرثاً تتوارثه الأجيال وتجب المحافظة عليه، لما لعبته من دور كبير في التقريب وتحقيق الأهداف النبيلة، والتأكيد على اللحمة بين أبناء الخليج العربي.

وتابع آل خليفة: كأس الخليج، أضافت الكثير من الأمور للدول الخليجية، لاسيما من حيث تطور المستويات الفنية بالمنطقة، والذي كان من أبرز أسبابه استمرار البطولة، فالتنافس القوي والشديد الذي تشهده مباريات البطولة مع كل نسخة، أثمر ارتفاعاً في المستوى الفني، كما أصبحت البطولة مكاناً خصباً لظهور وبروز العديد من الكفاءات الإدارية والفنية، وحتى على مستوى اللاعبين، حيث أصبحت الدورة بمثابة المكان الذي يجدون فيه أنفسهم، ويبدؤون منه مشوار التألق، كما ساهمت هذه الدورة في فتح مجالات أكثر وسعاً وذات آفاق كبيرة للاعبين، نحو باب الاحتراف الخارجي، سواء بين هذه الدول أو خارج المنطقة الخليجية، ولولا دورات الخليج لما تأهلت المنتخبات الخليجية لنهائي كأس العالم، ولما تطور مستواها الفني بمثل هذا المستوى المتقدم الراقي.

ورداً على سؤال يتعلق بمدى إمكانية استمرار الدورة في ظل التقلبات بالمنطقة، خصوصاً في حال تطبيق الاحتراف؛ إذ من الوارد أن تموت كدورة لها خصوصيتها، قال: كأس الخليج لن تموت، لأن استمرارها العامل الذي تستمد منها قوتها، فمنذ انطلاقها في العام 1970 من البحرين، وتلك البطولة تحافظ على طابعها المميز عبر استمرارها بشكل خاص، خاصة مع التناوب في الحصول على حق استضافتها، وهذا الاستمرار ناتج من عمل كبير، تقوم به الاتحادات الخليجية في الاهتمام بالدورة، خصوصاً مع التطور الملحوظ والكبير الذي شهدته من نسخة لأخرى، ونحن نتحدث عن تطور على المستوى الفني، الإداري، التنظيمي، الإعلامي وحتى التسويقي، إذ باتت الدورة محط أنظار الجميع.

وعن إمكانية إضافة المزيد من التطور للبطولة، قال: هناك الكثير من الجوانب بالإمكان العمل عليها بهدف التطوير، خاصة أن الدورة تحقق نجاحات ومكتسبات إضافية من نسخة لأخرى، ولكن يجب أيضاً توحيد الجهود وتكثيف العمل من قبل الاتحادات الخليجية، نحو مواكبة التطور المنشود من قبل الاتحاد الدولي، وهو سبيل من السبل التي يجب أن تتبع من أجل التطوير، وأعتقد أن هناك الكثير من الكفاءات الخليجية القادرة على وضع الأفكار التطويرية.