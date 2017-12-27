عبد الله الجنيبي: سفارة الدولة تقدم كل التسهيلات للبعثة

الكويت (الاتحاد)

أعرب عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة المنتخب، عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الكبير الذي تقوم به سفارة الدولة في الكويت، وما قدمته من تسهيلات وخدمات لوجستية ودعم، سهل الكثير من مهمة «الأبيض»، والبعثة الرسمية وجماهير «الأبيض» خلال تواجدها في الكويت الشقيقة.

وثمن الجنيبي، الدور المهم لرحمة حسين الزعابي سفير الدولة في الكويت، ومتابعته المستمرة لمختلف احتياجات البعثة، سواء قبل انطلاق البطولة، أو بعدها وإسهامه بشكل كبير، في توفير سبل الراحة لبعثة «الأبيض» في الكويت، بدءاً من تسهيل إجراءات السفر، والاستقبال في المطار، والمتابعة المستمرة.

وأضاف: تواجد سفير الدولة في تدريبات المنتخب، وحرصه على حضور المباريات برفقة موظفي السفارة، دليل على مدى الاهتمام البالغ منه والسفارة بشكل عام، وما تلقاه البعثات الخاصة لمنتخباتنا الوطنية والبعثات الرسمية الرياضية في مختلف دول العالم، من اهتمام ورعاية ومتابعة من سفارات الدولة، ترجمة واضحة لنهج القيادة الرشيدة الراسخ وتوجيهاتها السديدة، في الاهتمام بمواطنيها، وتوفير كل مستلزمات راحتهم، ورفاهيتهم لتحقيق النجاح والتميز في مختلف المحافل الدولية.

وقدم الجنيبي الشكر والتقدير للسفير الزعابي وموظفي سفارة الدولة في الكويت، ولكل الجنود المجهولين الذين يقومون بتقديم الدعم والمساندة لـ«الأبيض».