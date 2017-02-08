ابن طوق: نجمنا البرازيلي «استثمار».. والتركيز حالياً على «النصر»

مراد المصري (دبي)

ارتفعت المعنويات داخل أروقة نادي النصر، وعادت كتيبة الفريق الأول للتدريبات بطاقة متجددة أمس، وذلك بعد صدور قرار هيئة التحكيم الذي ثبت نتيجة فوز «العميد» على العين والتأهل للدور نصف النهائي بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، لينبعث الموسم مرة أخرى بطموحات المنافسة على هذا اللقب بعد الخروج من دائرة حسابات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

واستقبل لاعبو النصر القرار بفرحة كبيرة، بعدما منحهم الأمر الاستقرار الذهني على الأقل فيما يخص مشوارهم في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بانتظار صدور قرار إلغاء إيقاف اللاعب البرازيلي فاندرلي الذي يأمله عشاق «الأزرق» لعودة الهداف الأول بعد مسلسل طويل هذا الموسم.

وبدا واضحاً على الفريق الذي يستعد لمقابلة الوحدة يوم السبت المقبل في دوري الخليج العربي، المعنويات المرتفعة والتفاؤل بإنهاء هذا الموسم بصورة أفضل من الوضعية الحالية التي تعرض خلالها الفريق للعديد من الخسارات المتتالية في مسابقة الدوري، فيما بقيت مسألة التأهل للدور نصف النهائي بالكأس معلقة دون الحصول على جواب نهائي، بما وضع اللاعبين في وضع نفسي صعب، وفقدوا التركيز الذهني، وكان واضحاً التوتر على المدرب الروماني دان بيتريسكو، الذي غادر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الوصل اعتراضاً على القرارات بحق فريقه وفاندرلي.

وأوضح عبدالله سالم بن طوق، نائب رئيس مجلس إدارة النصر والمشرف العام على الفريق، أن القضية أخذت الكثير من الجهد والوقت من «العميد»، وأنه كان من حق العين التقدم بشكوى في إطار رياضي، لكنه حالياً قد انتهى الموضوع بعد تسليط الضوء عليه كثيراً وبشكل شبه يومي.