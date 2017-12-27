البدواوي: «الشباب» أهم مكاسب الإعصار أمام الجزيرة

دبي (الاتحاد)

أكد علي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة حتا، أن فريقه حقق مكاسب عديدة بفتح صفحة جديدة في مسابقة كأس الخليج العربي، ببلوغه الدور ربع النهائي بعد فوزه على الجزيرة ليلة أمس الأول، بنتيجة 2-1، وهو الفوز الأول في تاريخ «الإعصار» في هذه المسابقة تحديداً.

وأوضح البدواوي أن الجهاز الفني سعى في هذه الفترة، تحديداً إلى تحضير الفريق للمرحلة الثانية من دوري الخليج العربي التي تعتبر أولوية له، إلى جانب تجهيز العديد من اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة في مباريات كأس الخليج العربي، وهو ما تمسك به المدرب أمام الظفرة في الجولة الماضية، وأمام الجزيرة أيضاً، دون أن يمنع ذلك الفريق من السعي للفوز الذي تحقق في الدقائق القاتلة، بما يعكس الرغبة والروح القتالية الموجودة لدى المجموعة الحالية، التي ترشحهم لتخطي الصعاب في الفترة المقبلة.

وأكد البدواوي، أن العودة إلى طريق الانتصارات من بوابة الفوز على الجزيرة على ملعبه أمر مهم من الناحية المعنوية، وأيضاً من الناحية الفنية للتحضير للفترة المقبلة خصوصاً مع عودة أكثر من لاعب والاطمئنان على جاهزيتهم، وهو ما سيواصل الفريق القيام به في المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي دبي.

وكشف البدواوي عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي فرناندو جابريل لعام 2020، وذلك تماشياً مع سياسة تجديد الثقة باللاعب بعد تمديد عقد البرازيلي صامويل روزا سابقاً، وتأكيداً على جهود اللاعب جابريل الذي يتميز بالحماس والرغبة لتقديم أقصى قدراته لخدمة الفريق، حيث اندمج سريعاً مع المجموعة وكان له تأثير إيجابي على زملائه، وهي ميزات تجعل من استمراره معنا خياراً مهماً لضمان استقرار المجموعة الحالية من اللاعبين، ودخول الدور الثاني من الدوري بمعنويات مرتفعة وجاهزية مطلوبة.

وجاء فوز الإعصار على الجزيرة ليصطاد به أكثر من عصفور، بوصفه حقق إنجازاً تاريخياً في مسابقة كأس الخليج العربي عبر الصعود إلى الدور ربع النهائي، ومن ناحية أخرى قدم الفريق مستوى فنياً جيداً للغاية كما ظهرت القدرات البدنية للفريق بدليل أن هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.