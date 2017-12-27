اختتام بطولة منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي (وام)

اختتمت بطولة «الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الأولى 2017» التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي، بمشاركة ستة فرق يمثلون قطاعات وإدارات ومحاكم الدائرة، وذلك في ظل الرعاية والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لجميع الأنشطة والفعاليات في إطار الحرص على توفير بيئة عمل جاذبة للموظفين، وتشجيعهم على التميز وأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل بما يضمن الارتقاء بالخدمات. وفي ختام البطولة - التي امتدت على مدى ثلاثة أسابيع في ملعب الدوم بقصر الإمارات في أبوظبي - كرم المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي الفرق الفائزة لك بحضور الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية.

وأكد أحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية اهتمام دائرة القضاء بتنظيم أنشطة ترفيهية متعددة لمنتسبيها، بما يسهم في توطيد العلاقات بين الموظفين، وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار لتحقيق استراتيجية دائرة القضاء بالارتقاء بجميع الخدمات المقدمة والعمل المستمر على تطويرها.

وجمعت المباراة النهائية فريقي النائب العام ونيابة بني ياس،حيث حصد المركز الأول فريق النائب العام، فيما حصل على المركز الثاني فريق نيابة بني ياس وجاء في المركز الثالث فريق إدارة المشتريات والعقود. كما تم منح جائزة أفضل لاعب في البطولة إلى خليفة كرمستجي وهداف البطولة إلى إبراهيم يوسف، فيما تم اختيار علي المرزوقي كأفضل حارس مرمى.