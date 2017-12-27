«جيلي» تشتري حصة إضافية من «فولفو»

ستوكهولم (د ب أ)

تتأهب مجموعة «تشجيانج جيلي القابضة» الصينية التي تملك «فولفو» السويدية لصناعة السيارات لأن تصبح أكبر مساهم في «فولفو جروب» للشاحنات.

وذكرت المجموعة أمس أنها اتفقت على شراء حصة مجموعة «سيفيان كابيتال» العالمية للاستثمار التي تبلغ 8.2% في «فولفو جروب».

وبهذه الصفقة، تصل حصة «جيلي» إلى 15.6% في «فولفو جروب»، لتصبح المجموعة الصينية أكبر مالكي رأس المال وثاني أكبر الشركات التي تملك الكلمة في «فولفو جروب».

وقال كريستر جارديل، أحد مؤسسي «سيفيان كابيتال» إن الصفقة «تنهي أكثر من 11 عاماً من الملكية» لحصة في «فولفو جروب» لإنتاج الشاحنات.

وإضافة إلى الشاحنات، تنتج «فولفو جروب» أيضاً حافلات وآلات بنا، كما تشمل شركة «فولفو بنتا» لإنتاج المحركات.

وقال رئيس جيلي القابضة، لي شوفو: «نحن نقدر ونعترف بالتاريخ والثقافة الإسكندينافية المشرفة، والوضع المتصدر في السوق والتكنولوجيا المتقدمة والقدرات البيئية لفولفو جروب». وكانت «جيلي» المتمركزة في الصين اشترت «فولفو كارز» عام 2010 من عملاقة السيارات الأميركية فورد التي كانت تملكها منذ عام 1999.