«إمباور» تحصل على شهادتي «آيزو»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، على شهادتي «آيزو» «9001» لإدارة الجودة و«14001» لنظام الإدارة البيئية، بعد أن خضعت الشركة لعملية تقييم دقيقة. ويأتي ذلك في إطار تحديث الشركة لأنظمتها لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، كما يتمثل نظام السلامة في الشركة للمعايير الدولية للسلامة «OHSAS 1800».

ويؤكد حصول «إمباور» على هذه الشهادات الدولية المعتمدة من «بيرو فيريتاس» (Bureau Veritas)، على جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، وامتثالها للمعايير والأنظمة البيئية المحلية والدولية، كما تؤكد هذه الشهادات أن مخاطر الأعمال المرتبطة بعمليات الشركة في مجال تبريد المناطق يجري تقييمها بشكل مستمر، إضافة إلى تنفيذ تدابير الرقابة المرتبطة بها، يذكر أنه تم اعتماد الشركة كجهة مُطبقة لمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة منذ عام 2006.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أحمد بن شعفار «نثبت باستمرار قدرتنا على توفير خدمات رفيعة المستوى وتلبية المعايير البيئية، التي تعد جزءاً من التزامنا كمزود مسؤول لخدمات التبريد المستدام. ويعتبر امتثالنا للأنظمة الصارمة دليلاً على جودة عملياتنا، ويثبت لعملائنا مدى قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات في القطاع، وبما يتوافق مع مؤشرات رضا العملاء، ومن مسؤولياتنا المؤسسية الحفاظ على مستوى عال لنظام إدارة الجودة وتأكيد مسؤوليتنا اتجاه البيئة، وكذلك تجاه عملياتنا».

وبحصولها على شهادة «آيزو» «9001» تظهر «إمباور» قدرتها على توفير الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء والمتطلبات التنظيمية. أما حصولها على شهادة «آيزو 4001» فيعكس مدى فعالية نظامها للإدارة البيئية وقدرتها على متابعة المخاطر ومعالجتها والاستفادة من الفرص المتاحة.وتوفر «إمباور» خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة لكبرى مشاريع التطوير العقاري.