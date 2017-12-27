«فيليبس» تسعى لتعزيز التعاون مع «ديوا»

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب، ‬الرئيس ‬التنفيذي لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا»، ‬جوكتوج ‬جور، ‬رئيس ‬شركة «‬فيليبس ‬للإضاءة» ‬في الشرق ‬الأوسط ‬وتركيا، ‬وسمير ‬العارف، ‬المدير ‬التجاري ‬للشركة بالشرق ‬الأوسط ‬وتركيا، وتناول اللقاء الحلول التي توفرها «فيليبس»، لتوفير الطاقة لكل القطاعات، واهتمام «فيليبس» بالمشاركة في مشروعات الهيئة وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الإضاءة وتعزيز الاستدامة في إمارة دبي. وأكد الطاير أن الهيئة تتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لإمارة دبي، بخفض الطلب على الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول 2030.

وأوضح الطاير أن هذا التعاون يشمل الشركات المختصة في رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الاستهلاك عبر الإضاءة الكفؤة مثل تقنية (‏LED)‬، ‬واستخدامها ‬في مشروعات ‬إعادة ‬تأهيل ‬المباني ‬التي ‬تقوم ‬بها «ديوا» ‬من ‬خلال ‬شركة ‬الاتحاد ‬لخدمات ‬الطاقة «‬اتحاد ‬إسكو»، وأشار إلى عمل وأنشطة «ديوا» وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها، مؤكداً حرص الهيئة على ترسيخ أطر التعاون والتنسيق مع الشركات في المجالات المتعلقة بإدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.حضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في «ديوا» والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الموارد البشرية ودعم الأعمال، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.