«الإمارات دبي الوطني» يقدم خدمات التقاص لشركة «شروق»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن توقيع اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة «شروق للأسهم والسندات».وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا أول «عضو تقاص عام» مؤهل في أسواق الأسهم بالدولة، فإننا نحظى بمكانة فريدة لنوفر لأعضاء التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأدوات والمنتجات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية والتكلفة الفعلية.

وتابع «يسعدنا أن نقدم خدماتنا الموثوقة إلى شروق للأسهم والسندات، ونتطلع إلى مواصلة دعم مشاركين إضافيين في التداول في الأسواق المالية بالدولة».